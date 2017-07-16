Время чемпионов
Российские теннисистки Елена Веснина и Екатерина Макарова стали чемпионками Уимблдона, не проиграв ни одного гейма в финале
Впервые в своей карьере спортсменки выиграли Уимблдонский турнир в парном разряде
Поляк Лукаш Кубот и бразилец Марсело Мело стали чемпионами турнира, обыграв австрийца Оливера Мараха и хорвата Мате Павича в мужском парном разряде
Испанка Гарбин Мугуруза впервые выиграла турнир серии Большого шлема в женском одиночном разряде, победив американку Винус Уильямс
Швейцарка Мартина Хингис и британец Джейми Маррей стали чемпионами Уимблдона в смешанном парном разряде
Швейцарский теннисист Роджер Федерер обыграл в финальном матче хорватского спортсмена Марина Чилича
Роджер Федерер стал чемпионом Уимблдонского турнира в восьмой раз