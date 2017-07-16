НАТО примет участие в обсуждении вопроса посещения военнослужащих Германии немецкими депутатами на базе Конья в Турции, которая принадлежит альянсу. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на телеканале ARD, пишет агентство «РИА Новости».

«Не только федеральное правительство будет говорить с Турцией, но и НАТО», — сказала она.

Напомним, власти Турции отказались пустить депутатов из бундестага на авиабазу НАТО.

Меркель также сообщила, что Германия может вывести свои войска с военной базы в Конья.

Ранее Берлин принял решение вывести военнослужащих с военной базы Инджирлика.