Новейший эскадренный миноносец с управляемым ракетным оружием «Джон Финн» значительно укрепит ВМС США, сообщил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в своем микроблоге в Twitter.

«Эскадренный миноносец «Джон Финн» предоставит существенные возможности для защиты Америки. Наши моряки — лучшие в мире. Поздравляю!» — написал американский лидер.

The #USSJohnFinn will provide essential capabilities to keep America safe. Our sailors are the best anywhere in the world. Congratulations! pic.twitter.com/yTnMwSh1Kg — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 16, 2017

Новый военный корабль типа Arleigh Burke ранее был введен в строй американского флота в ходе церемонии на военно-морской базе Перл-Харбор в штате Гавайи.