Трамп отметил возможности нового эскадренного миноносца для защиты США
Новейший эскадренный миноносец с управляемым ракетным оружием «Джон Финн» значительно укрепит ВМС США, сообщил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в своем микроблоге в Twitter.
«Эскадренный миноносец «Джон Финн» предоставит существенные возможности для защиты Америки. Наши моряки — лучшие в мире. Поздравляю!» — написал американский лидер.
Новый военный корабль типа Arleigh Burke ранее был введен в строй американского флота в ходе церемонии на военно-морской базе Перл-Харбор в штате Гавайи.