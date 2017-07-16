Власти Израиля выступили против договоренностей о перемирии на юге Сирии, достигнутых РФ и США, так как они не исключают возможность расширения присутствия Ирана в регионе. Об этом сообщила газета «Гаарец» со ссылкой на премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Свое мнение в отношении соглашения глава правительства впервые высказал во время своего визита в Париж.

«Нетаньяху сказал репортерам после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в воскресенье, что Израиль выступает против соглашения о прекращении огня на юге Сирии, которое достигли Соединенные Штаты и Россия, поскольку оно увековечивает иранское присутствие в этой стране», — говорится в публикации издания.

Напомним, лидеры РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп достигли договоренности по перемирию в южных провинциях Сирии в ходе их первой встречи на полях саммита G20 в Гамбурге, которая состоялась 7 июля.