Германия оставляет за собой право вывести военнослужащих с военных баз в Турции, если власти страны запрещают депутатам германского бундестага посещать солдат ФРГ.

Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель. Она напомнила, что депутаты имеют право посещать солдат, несущих службу за рубежом. «По поводу базы в Конье действует то же правило, что и действовало применительно к базе Инджирлик», — сказала она.

Ранее ФРГ решила вывести военнослужащих с Инджирлика и отправить их в Иорданию.