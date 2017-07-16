Голландский велосипедист Бауке Моллема одержал победу в 15-м этапе велогонки «Тур де Франс». Об этом пишет ТАСС.

Вторым финишировал итальянец Диего Улисси, третье место досталось французскому гонщику Тони Галлопену.

Предыдущий этап соревнования выиграл американец Майкл Мэттьюс.

«Тур де Франс» проводится с 1903 года. В этом году велозабег стартовал в немецком городе Дюссельдорф. Всего в гонке 21 этап. Финал состоится на Елисейских Полях в Париже.