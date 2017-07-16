Германский канцлер Ангела Меркель поддержала градоначальника Гамбурга социал-демократа Олафа Шольца и разделила с ним ответственность за беспорядки, произошедшие в городе 7–8 июля во время саммита «большой двадцатки».

Мэра Гамбурга, напомним, призывают уйти в отставку из-за произошедших беспорядков.

«И за это я несу такую же ответственность, как и Олаф Шольц, я от нее не ухожу», — заявила Меркель в воскресенье, 16 июля.

В дни саммита в Гамбурге в большинстве районов не ходил общественный транспорт, в центре были разгромлены несколько улиц, разграблены супермаркеты, в столкновениях пострадали около 500 полицейских.