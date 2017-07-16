Вооруженный мужчина с ножом атаковал посетителей магазина Walmart в китайском городе Шэньчжэнь на юге страны. По данным полиции, в результате нападения погибли два человека, еще девять пострадали.

Как передает агентство Синьхуа, инцидент произошел в воскресенье в 21:00 по местному времени (16:00 мск) в провинции Гуандун. Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать злоумышленника, им оказался 30-летний житель города центрального подчинения Чунцин.

Все раненые были госпитализированы. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.