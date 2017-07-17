Уровень гражданской активности в России за последние 10 лет увеличился на 10%, а число институализированных добровольцев составило 5%. Такие данные содержатся в тематическом докладе ЭИСИ (Экспертный институт социальных исследований, аналитическая площадка Кремля), который будет представлен 17 июля на тематическом семинаре института в Ярославле. Об этом «Известиям» рассказал автор доклада, профессор кафедры политологии и международных отношений РГСУ Максим Мейер.

Авторы доклада используют данные проекта «Соц-ФОМ» фонда «Общественное мнение» (ФОМ), который в течение 10 лет с 2007 по 2017 год исследовал гражданское общество (отчет о результатах исследования есть в распоряжении «Известий»).

Волонтеров посчитали

Согласно отчету, сегодня верхушку так называемой «лестницы гражданского участия» составляют 5% россиян — участники добровольческого движения, которые имеют опыт работы в некоммерческих организациях или общественных объединениях, а также «опыт участия в политике». 30% опрошенных — это локальные активисты, включенные в решение проблем по месту жительства, в жизнь местных общин. Почти столько же — 29% — получили у социологов статус «помогающих»: это те, кому в последние полгода-год случалось помогать незнакомцам или людям из близкого окружения либо жертвовать деньги на благотворительность. Наконец, более 36% совершеннолетних россиян не вовлечены ни в какие практики гражданского участия («аутсайдеры»).

— С учетом этих исследований я могу сказать, что по сравнению с 2007 годом рост числа вовлеченных в социальные практики добровольчества и волонтерства активистов составил 10%, — сказал «Известиям» Максим Мейер.

Он пояснил, что речь идет не о политической протестной активности.

— Это люди, которые ориентированы на улучшение собственной жизни или на помощь более слабым — инвалидам, детям, пожилым. Но если возникает ситуация, когда улучшению их жизни препятствуют какие-то вещи, они начинают с ними бороться, — пояснил эксперт. — На политический протест способны лишь 15% (из 5% волонтеров), остальные — лояльны.

Возраст и локализация

Наиболее активные волонтеры — это преимущественно молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет (38%), хотя значительные группы (по 30%) составляют и россияне в возрасте 31–45 лет и старше 46 лет. Только 2% составляют люди старшего возраста (более 60 лет).

В исследованиях ФОМ отмечается, что численность наиболее активной группы волонтеров неравномерна в разных субъектах Федерации. Так, больше всего волонтеров (6% и более) в северных и северо-восточных регионах (в Карелии, Архангельской области, Республике Коми, Магаданской области, на Чукотке), а также в Бурятии, Челябинской области, Марий Эл, Орловской и Липецкой областях, в Крыму и Севастополе. Ряд регионов Центральной России (Владимирская, Тульская, Пензенская, Тамбовская, Волгоградская, Воронежская и другие области) отличается низким уровнем гражданского участия — менее 3% волонтеров, а в Москве и Санкт-Петербурге он не превышает 4%.

При этом масштабы гражданского участия в малых и средних городах примерно такие же, как в крупных, отмечается в материалах ФОМ. В малых и средних городах важной особенностью гражданского участия является «ассоциированность с городскими властями», тогда как в крупных — «дистанцированность от властей».

Гражданское участие: много или мало?

Проведенные исследования свидетельствуют о развитии гражданского общества в России, в том числе благодаря работе наиболее активных волонтеров и локальных активистов, отмечают авторы доклада.

— Это люди, которые защищают свой локальный интерес через очень активное и интересное по формам и методам сотрудничество с местными властями, — сказал Максим Мейер. — Гражданское общество растет и меняется качественно, переходит к сложным практикам.

Вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский считает, что росту гражданской активности способствует популяризация волонтерства и самоорганизации самих граждан в отстаивании своих прав.

— Результаты исследований отражают, с одной стороны, усилия государства по развитию социальных НКО. С другой стороны — есть общественно значимые проблемные темы, которые приводят к самоорганизации самих граждан, например тема обманутых дольщиков, — сказал «Известиям» Ростислав Туровский.

Он отметил наличие «встречного движения» — поддержку волонтерского движения властями и появление движений с политической окраской (ОНФ), которые могут абсорбировать энергию самоорганизующихся групп.

Глава Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин сказал «Известиям», что данные о количестве активистов кажутся ему завышенными за счет большого числа социально одобряемых ответов.

— Это скорее потенциальный ресурс для развития, — сказал он. — Реально в третьем секторе занят миллион человек, волонтеров — еще максимум миллион, это все, кто занят на работе в хосписах, в поиске пропавших и других направлениях общественно полезной деятельности. Но сам факт, что участие в гражданских практиках считается социально одобряемым поведением, говорит о серьезном потенциале, для разумного использования которого необходима правильная политика. Нужно дать людям удобный формат участия в этой работе.

Константин Костин напомнил, что развитие третьего сектора является одной из политических задач следующей легислатуры — в частности, курс на поддержку социально значимых НКО задан президентом Владимиром Путиным. По словам эксперта, в добровольческую деятельность должно быть вовлечено до 30% экономически активного населения, это уровень западных стран с развитой экономикой.

— Как показывает опыт, солидарные, с высоким уровнем и качеством гражданской активности общества легче переживают кризисы, быстрее развиваются, успешнее решают задачу повышения уровня и качества жизни людей, а также задачу обеспечения и защиты их прав и свобод, — отметил Константин Костин.

Глава ФоРГО также заметил, что десять лет назад в третьем секторе, по его оценке, было занято около 600 тыс. человек — то есть рост вовлеченности за 10 лет более чем двукратный.