Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф обвинил США в неисполнении своих обязательств по соглашению об иранской ядерной программе. Об этом он сообщил в интервью телеканалу CNN.

«США не смогли исполнить свою часть сделки... Примером является сделанное два дня назад заявление Белого дома о том, что президент Трамп использует свое присутствие в Гамбурге на встрече G20, чтобы убедить лидеров из других стран не вести бизнес с Ираном. Это нарушение не духа, а буквы ядерного соглашения», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства исламской республики.

Кроме того, Мохаммад Джавад Зариф отметил, что МАГАТЭ — это единственная организация, которая следит за соблюдением договоренностей, и она неоднократно подтверждала, что ИРИ исполняет свои обязательства.