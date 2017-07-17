Семейный альбом Романовых
Императрица Мария Федоровна, император Николай II, княжны Ольга, Татьяна, Мария и Анастасия на борту императорской яхты «Полярная звезда» в 1912 году
Николай II с женой и дочерьми катается на лодках в Александровском парке
Великие княжны Татьяна, Ольга, Анастасия и Мария Романовы с царицей Александрой Федоровной в 1913 году
Княжны Анастасия и Татьяна на железнодорожной станции Альма в Крыму, весна 1914 года
Императорская семья в 1914 году. Слева направо: княжна Мария, императрица Александра Федоровна, княжны Ольга и Татьяна (стоят позади), Николай II, княжна Анастасия и цесаревич Алексей (на переднем плане)
Николай II с дочерью Татьяной на даче в Крыму, 26 мая 1914 года
Николай II и царевич Алексей Николаевич в Евпатории в 1916 году
Император очень любил фотографировать, в одном из парковых павильонов в Царском Селе была даже фотомастерская. На фото: Николай II и княжна Анастасия
Император Николай II, цесаревич Алексей, великая княжна Татьяна и младший сын великого князя Александра Михайловича князь Никита Александрович
Княжны Татьяна Николаевна и Анастасия Николаевна на отдыхе в парке Александровского дворца летом 1917 года. На руках у Татьяны ее любимая собака — французский бульдог по кличке Ортино
Княжны Анастасия и Ольга во время прогулки в 1917 году
Анастасия, Ольга, Алексей, Мария и Татьяна в больнице после лечения от кори, июнь 1917
Николай II с цесаревичем Алексеем пилят дрова во время ссылки в Тобольске в 1917 году