Пассажирский самолет Boeing-737 задел хвостом взлетно-посадочную полосу при посадке в московском аэропорту Внуково. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах столичного региона.

По его словам, инцидент произошел днем в воскресенье. «Во Внуково Boeing-737, рейс Петропавловск-Камчатский — Москва, заходя на посадку, задел хвостовой частью ВПП», — приводит агентство слова источника.

Он пояснил, что экипажу удалось направить лайнер на второй круг и благополучно совершить посадку. Предварительно, никто из числа находившихся на борту не пострадал.