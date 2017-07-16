Уголовное дело возбудили следственные органы Кабардино-Балкарии по итогам проверки, проведенной по факту массового отравления детей в лагере. 14 детей отравились в лагере «Казачок» в Майском районе КБР, инцидент произошел в ночь на 15 июля.

После ужина дети почувствовали себя плохо, затем их госпитализировали с больницу. Пациентами стали дети в возрасте от 8 до 13 лет.

Жизни несовершеннолетних ничего не угрожает, они будут находиться под наблюдением врачей еще от трех до пяти дней. «До выяснения причин возникновения очага инфекционного заболевания деятельность детского оздоровительного лагеря приостановлена», — уточняет СУ СК.