Американский президент Дональд Трамп выразил сомнение в правильности опроса, который провела газета «Вашингтон пост» и телеканал АВС.

Опрос, напомним, показал, что большинство граждан США негативно относятся к действиям Трампа. Опрос проводился среди 1001 американца с 10 по 13 июля, его итоги опубликовали в воскресенье, 16 июля. Опрос показал, что работой Трампа на посту президента США довольны 36% американцев.

О своем отношении к опросу Трамп написал на странице в Twitter.

«Опрос, проведенный «Вашингтон пост» и АВС, был едва ли не самым неверным во время избирательной кампании, хотя и результат почти в 40% не так уж плох для нынешней ситуации!» — написал он.