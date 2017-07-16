Швейцарский теннисист Роджер Федерер получил титул чемпиона Уимблдона в восьмой раз. Об этом пишет ТАСС.

В финальном матче он обыграл хорватского спортсмена Марина Чилича со счетом 6:3, 6:1, 6:4. Длительность матча составила 1 час 45 минут.

Кроме того, всего Федерер является 19-кратным победителем турниров серии Большого шлема, а также он завоевал золотую медаль на Олимпиаде в Пекине в 2008 году в парном разряде и серебряную на Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году в одиночном разряде.