Франция будет «активно подрывать и разрушать» финансовый сектор Соединенного Королевства после выхода Великобритании из Евросоюза, заявил специальный представитель лондонского Сити Джереми Браун.

Об этом говорится в публикации издания Daily Mail, ссылающегося на попавший в его распоряжение отчет. Сообщается, что Браун провел в июле переговоры в минфине Франции, центральном банке, сенате и посольстве Великобритании.

После этого Браун написал отчет министрам финансов Великобритании. Он делится мнением, что Париж намерен «ослабить Великобританию». «В интересах Центрального банка Франции самый трудный — Brexit», — отмечает спецпредставитель.

Великобритания 29 марта официально начала процесс выхода страны из ЕС.