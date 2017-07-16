Лидер террористической группировки ИГ («Исламское государство», запрещена на территории РФ. — Ред.) Абу Бакр аль-Багдади жив, пишет ТАСС со ссылкой на телеканал «Аль-Арабия».

По заявлению директора службы разведки и контртеррористических операцией при МВД Ирака Абу Али аль-Басри, сейчас он находится на территории Сирии.

Он также уточнил, что он не скрывается в городе Ракка в одноименной провинции, которая является центром группировки в Сирии.

Ранее телеканал «Ас-Сумария» со ссылкой на источник сообщил, что боевики ИГ объявили о смерти аль-Багдади и пообещали объявить в скором времени имя «нового халифа».