Смерч обрушился на отдыхающих в итальянском приморском городе Остия в 30 км от Рима, в результате непогоды пострадали десять человек. Об этом информирует издание la Repubblica.

Порыв ветра поднял в воздух лежаки и пляжные зонтики, из-за чего десять человек получили травмы и ссадины. Четверым из числа пострадавших потребовалась госпитализация.

«Внезапно поднялся страшный ветер, мы не поняли, как это произошло, ведь небо было ясным. Это было ужасно», — поделился один из пострадавших.

В прошлом месяце из-за смерча, поднявшегося на пляже на Сардии, пять человек были доставлены в больницу.