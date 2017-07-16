Власти Южной Кореи на следующей неделе могут начать диалог с КНДР в целях прекращения военных действий на границе между государствами. Об этом в воскресенье сообщило агентство Ренхап со ссылкой на правительственные источники республики.

Отмечается, что руководство Южной Кореи пришло к такому решению после того, как власти КНДР, по мнению Сеула, положительно отреагировали на предложение президента страны Мун Чжэ Ина о взаимном прекращении военных действий у границы в связи с годовщиной Соглашения о перемирии, подписанного 27 июля 1953 года.

Ранее в субботу центральная газета КНДР «Нодон синмун» опубликовала комментарий к этому выступлению, который в Сеуле расценили как положительный.