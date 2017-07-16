Пассажир рейса авиакомпании Ryanair заснял на видео жесткую посадку самолета Boeing 737-800, совершавшего рейс из испанского Фуэртевентура в британский Лидс.

Во время посадки происходит настолько сильный толчок, что мужчина едва не выпустил телефон из рук. Автор видео рассказал, что он летает довольно часто, но впервые у него было ощущение, что самолет разобьется.

В аэропорту Лидс-Брадфорд журналистам Daily Mail сообщили, что лайнер садился в условиях сильного бокового ветра. При этом приземление прошло в штатном режиме.