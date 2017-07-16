Задержан подозреваемый в поджоге дома, где в результате пожара погибли 22 человека. Напомним, что накануне пожар охватил двухэтажное здание — общежитие для сотрудников ресторана в китайской провинции Цзянсу. Причиной пожара правоохранительные органы назвали поджог.

На месте пожара обнаружены следы горючего вещества. Кроме того, все двери здания были заперты, сообщает «Газета.ру».

В результате действий злоумышленника погибли 22 человека, еще двое пострадали.