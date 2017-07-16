В воскресенье, 16 июля, в Венесуэле начался народный референдум, о нем объявили политические оппоненты действующего главы государства Николаса Мадуро.

Один из лидеров оппозиции Энрике Каприлес в своем Twitter объявил, что пункты для голосования работают и за пределами республики. В самой Венесуэле организовано 2030 участков для голосования на референдуме, в других странах мира — еще 505.

Гражданам Венесуэлы предлагается ответить всего на несколько вопросов.