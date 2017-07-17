АСВ выбрало пять банков для выплат вкладчикам «Югры»
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выбрало пять банков, которые выплатят страховые возмещения вкладчикам «Югры». Об этом говорит сообщение агентства.
Выбор пал на крупнейшие банки страны — Сбербанк, ВТБ24, «Открытие» и другие. Как следует из отчета, АСВ выделило самые опытные банки. «Открытие» наряду со Сбербанком и ВТБ24 в 2016 году осуществило наибольшее количество выплат.
По словам начальника аналитического управления Банка корпоративного финансирования Максима Осадчего, главные критерии при выборе банков — это финансовая устойчивость и разветвленная сеть. Второе, по его словам, даже важнее — это позволит клиентам получать деньги в удобном режиме, пишет BFM.
«Главное, на что нужно обратить внимание, — вся процедура страховых выплат уже четко отработана и неоднократно успешно реализована. Все вклады частных лиц и индивидуальных предпринимателей, в совокупности не превышающие 1,4 млн рублей, надежно застрахованы», — рассказал управляющий директор по розничному бизнесу банка «Открытие» Алексей Карчажкин.
Он добавил, что процедура оформления выплаты достаточно проста.
«После объявления о начале страховых выплат необходимо прийти в банк с паспортом. Уже на месте вы заполняете заявление о выплате страхового возмещения. Частным лицам деньги выплачиваются наличными или переводятся на счет по выбору клиента. Для индивидуальных предпринимателей выплата осуществляется только переводом на счет», — пояснил Карчажкин.
Банки начнут принимать заявления о выплате страхового возмещения вкладчикам «Югры» не позже 24 июля. Точная дата определится позднее.