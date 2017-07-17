Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выбрало пять банков, которые выплатят страховые возмещения вкладчикам «Югры». Об этом говорит сообщение агентства.

Выбор пал на крупнейшие банки страны — Сбербанк, ВТБ24, «Открытие» и другие. Как следует из отчета, АСВ выделило самые опытные банки. «Открытие» наряду со Сбербанком и ВТБ24 в 2016 году осуществило наибольшее количество выплат.

По словам начальника аналитического управления Банка корпоративного финансирования Максима Осадчего, главные критерии при выборе банков — это финансовая устойчивость и разветвленная сеть. Второе, по его словам, даже важнее — это позволит клиентам получать деньги в удобном режиме, пишет BFM.

«Главное, на что нужно обратить внимание, — вся процедура страховых выплат уже четко отработана и неоднократно успешно реализована. Все вклады частных лиц и индивидуальных предпринимателей, в совокупности не превышающие 1,4 млн рублей, надежно застрахованы», — рассказал управляющий директор по розничному бизнесу банка «Открытие» Алексей Карчажкин.

Он добавил, что процедура оформления выплаты достаточно проста.

«После объявления о начале страховых выплат необходимо прийти в банк с паспортом. Уже на месте вы заполняете заявление о выплате страхового возмещения. Частным лицам деньги выплачиваются наличными или переводятся на счет по выбору клиента. Для индивидуальных предпринимателей выплата осуществляется только переводом на счет», — пояснил Карчажкин.

Банки начнут принимать заявления о выплате страхового возмещения вкладчикам «Югры» не позже 24 июля. Точная дата определится позднее.