Командование военно-морских сил Ирана опровергло утверждение, что катер армии навел на вертолет военно-воздушных сил США лазерный луч. Инцидент якобы произошел в районе Ормузского пролива, сообщил ряд американских СМИ.

Опровержение от имени командующего Первым оперативным районом ВМС ИРИ адмирала Хосейна Азада распространило 16 июля агентство Tasnim.

Военные источники США сообщили, что инцидент имел место 13 июня. Представитель американского флота заявил, что иранский катер подошел к кораблям ВМС США и направил лазерный луч на вертолет, их сопровождавший.