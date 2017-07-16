Девочка погибла в ДТП в Санкт-Петербурге
ДТП произошло в Санкт-Петербурге днем в воскресенье, 16 июля, жертвой лобового столкновения стала четырехлетняя девочка.
По данным «Федерального агентства новостей», авария произошла на Белоостровском шоссе в Курортном районе Северной столицы. Ford Fusion и Hyundai Accent столкнулись примерно 11:50. Предварительно, женщина за рулем Hyundai получила травму, четырехлетняя девочка погибла.
В больницу госпитализированы пассажирка Ford и 67-летний водитель автомобиля.