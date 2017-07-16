Националистическая партия «Свобода» требует запретить въезд на Украину российской актрисе Нонне Гришаевой. Спектакль с ее участием запланирован 21 июля в Одессе. Об этом сообщает украинское информагентство УНИАН.

По данным агентства, обращение об этом было направлено 15 июля на имя глав службы безопасности и государственной пограничной службы Украины. Националисты утверждают, что Гришаева «нарушала порядок пересечения государственной границы Украины», посетив Крым не с украинской территории.

Сообщается, что спектакль «Варшавская мелодия» в главной роли с Гришаевой идет на сцене одесского Театра юного зрителя с сентября 2012 года. Одесса является родным городом для актрисы, она родилась здесь 21 июля 1971 года.

Напомним, актриса также внесена в базу украинского сайта «Миротворец».