Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр заявил, что ему жаль нынешнего главу кабинета министров Терезу Мэй, сообщает Sky News.

По словам экс-премьера, Мэй находится в ненадежной позиции. Сейчас ее окружение ждет момента, чтобы сбросить ее, считает он. При этом он отметил, что ему жаль ее, потому что она «несет в сердце интересы народа». При этом Блэр неоднократно высказывался против выхода страны из ЕС.

Ранее Мэй призналась, что даже «всплакнула» из-за первых результатов выборов.