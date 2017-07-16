Американское космическое агентство NASA поделилось с общественностью уникальными снимками кратеров Марса. На поверхности кратеров находятся горные породы разного цвета, в итоге создается впечатление, что на фото изображены разноцветные черви. Ученые полагают, что в породах содержится много железа и пироксена, что обуславливает их цвет.

Кратеры могли быть образованы после падения астероидов на Красную планету, говорят исследователи.

Снимки сделал аппарат Mars Reconnaissance Orbiter, отмечает «Федеральное агентство новостей».