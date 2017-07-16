ФСБ допросит пресс-секретаря Партии националистов Дениса Романова в качестве свидетеля по делу в отношении бывшего организатора «Русских маршей» Юрия Горского. Об этом сообщает ТАСС.

«Сегодня подполковник ФСБ вручил пресс-секретарю Партии националистов, то есть мне, повестку на допрос по делу Юрия Горского в качестве свидетеля», — пояснил агентству представитель политической организации.

Ранее Мещанский суд Москвы поместил экс-организатора акций националистов под домашний арест до 3 сентября. Его подозревают в совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»). Свою вину Юрий Горский не признает.