Не менее 10 полицейских пострадали в ходе столкновений с жителями района Эль-Варрак, расположенного на окраине Каира. Об этом в воскресенье сообщила электронная версия газеты «Аль-Ватан».

Конфликт между жителями и полицейскими возник после того, как власти приняли решение о ликвидации незаконных построек, возведенных на берегу Нила, в частности на Эль-Варраке. Протестующие забрасывали правоохранителей камнями и пустыми бутылками. В результате беспорядков был ранен заместитель главы следственного управления провинции. Зачинщики столкновений уже задержаны.

Сообщается, что в большинстве строений, подлежащих сносу, до сих пор проживали десятки семей.