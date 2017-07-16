Российский кинорежиссер Владимир Бортко рассказал об актере Владимире Толоконникове, с которым его связывала совместная работа

«Лучшее, что я сделал в кино, — это, конечно, «Собачье сердце»,– признался Бортко, отметив, что Толоконников был замечательным человеком. «Вот это самое главное — главнее, чем все остальное», – отметил он. «Поэтому я глубоко скорблю», – приводит слова режиссера РЕН-ТВ.

Актер Владимир Толоконников ушел из жизни в возрасте 74 лет минувшей ночью.