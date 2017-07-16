В Нижнем Новгороде во время полумарафона «Кремлевская стена» скончался один из участников, возможной причиной гибели стала тридцатиградусная жара.

«Выясняются обстоятельства произошедшего. Сведений о нарушениях в ходе забега не поступало», – сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

Уточняется, что погиб мужчина 1974 года рождения. Спортсмен лишь немного не добежал до финиша и скончался на финишном подъеме.

В рамках забега взрослы атлеты соревновались на трех дистанциях: 3,3 км, 10 км и 21,1 км. Также был устроен детский забег на 500 метров.