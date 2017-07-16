На городские маршруты Севастополя выведены 37 новых троллейбусов. Торжественное мероприятие состоялось с участием министра транспорта России Максима Соколова и врио губернатора города Дмитрия Овсянникова.

Троллейбусы были получены в рамках лизингового соглашения с Государственной транспортной лизинговой компанией.

Соколов подчеркнул, что Севастополь в рамках лизингового контракта получает технику, отвечающую всем международным стандартам.

«Низкий пол, наличие кондиционирования, возможность изменения клиренса при подъезде к остановке», — приводит его слова «РИА Новости». 37 троллейбусов адаптированы под требования маломобильных групп населения, автономный ход, отсутствие вреда для экологии.