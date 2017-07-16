За три дня пребывания в Санкт-Петербурге мощей святителя Николая Чудотворца святому поклонились 66,5 тыс. человек, сообщает городской комитет по печати и взаимодействию со СМИ.

«Поклониться святыне пришли 28,7 тысячи паломников, из них 2,1 тысячи верующих по социальной очереди — родители с малолетними детьми до двух лет и инвалиды I группы, передвигающиеся с помощью колясок и костылей», — говорится в сообщении.

К святыне приезжают не только петербуржцы, но и жители других регионов и даже стран. К примеру, в субботу 20 автобусов привезли паломников из Новгорода, Краснодара и Ленинградской области, из Риги, Минска и других регионов и стран.