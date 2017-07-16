Оператор аттракциона в торговом центре в Рязани скончался после попытки остановить движение устройства. Об инциденте сообщила в воскресенье пресс-служба регионального управления СКР.

«Днем 16 июля в развлекательном комплексе одного из рязанских торговых центров во время работы оператор аттракциона получил травмы, от которых скончался на месте происшествия», — пояснил представитель следственных органов.

По его словам, мужчина 1994 года рождения хотел быстрее остановить устройство. Находившиеся на аттракционе дети в момент инцидента не пострадали.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники СУ СКР, устанавливаются обстоятельства произошедшего.