Убийство годовалого ребенка предотвратили полицейские Агаповскогорайона Челябинской области. Стражи порядка обезоружили нетрезвого мужчину, который хотел расправиться с малышом.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что инцидент произошел 15 июля в квартире на улице Озерной в поселке Воздвиженка. Между сожителями произошел конфликт, в результате ранее судимый мужчина начал угрожать убить ребенка. Женщина обратилась в полицию, правоохранители «предприняли все необходимые меры для вызволения ребенка, при этом одному из полицейских пришлось выстрелить вверх из табельного огнестрельного оружия», рассказала она.

В результате происшествия никто не пострадал, здоровью малыша угрозы нет, возбуждено уголовное дело.