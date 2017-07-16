Суд Ирана вынес приговор гражданину США по обвинению во «внедрении», ему назначен тюремный срок в 10 лет. Об этом в воскресенье сообщили западные СМИ со ссылкой на представителя судебной системы исламской республики.

«Человек был опознан и задержан спецслужбами. Суд приговорил этого человека к 10 годам», — пояснил источник.

Известно, что осужденный уже подал апелляцию на решение суда. Детали рассмотрения дела и имя гражданина США не приводятся.