Суд Ирана приговорил гражданина США к 10 годам тюрьмы
Суд Ирана вынес приговор гражданину США по обвинению во «внедрении», ему назначен тюремный срок в 10 лет. Об этом в воскресенье сообщили западные СМИ со ссылкой на представителя судебной системы исламской республики.
«Человек был опознан и задержан спецслужбами. Суд приговорил этого человека к 10 годам», — пояснил источник.
Известно, что осужденный уже подал апелляцию на решение суда. Детали рассмотрения дела и имя гражданина США не приводятся.