Президент США Дональд Трамп прокомментировал сообщения в СМИ о его сыне Дональде Трампе – младшем, напомнив, что Хиллари Клинтон незаконно получила вопросы к дебатам. Об этом он написал в своем микроблоге в социальной сети Twitter.

«Хиллари Клинтон может незаконно получать вопросы к дебатам и удалять 33 тыс. электронных писем, но мой сын Дон стал объектом презрения для медиа, распространяющих фальшивые новости», — говорится в сообщении.

Как отмечает ТАСС, ранее Wikileaks сообщили, что экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон получила подсказку об одном из вопросов за день до дебатов на праймериз с Берни Сандерсом.

Кроме того, в отношении Клинтон велось расследование по подозрению в использовании личной переписки в рабочих целях, когда она занимала пост госсекретаря США. В 2016 году расследование было прекращено без предъявления иска.

Напомним, в СМИ появились сообщения о встрече Дональда Трампа – младшего с юристом из России Натальей Весельницкой, у которой якобы был компромат на Хиллари Клинтон. Также утверждалось, что данные сведения «переданы российским правительством». Впоследствии Весельницкая и пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков опровергли данные сообщения.

