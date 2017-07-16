Власти Малайзии продолжат отслеживать информацию, передаваемую через мессенджер Telegram, но блокировать его не будут. Об этом в воскресенье сообщил вице-премьер страны Ахмад Захид Хамиди.

«Министерство внутренних дел, в том числе антитеррористическое подразделение, не обнаружили элементов экстремизма в приложении. Несмотря на это, мы продолжим отслеживать передаваемые там сообщения», — пояснил зампред малайзийского правительства.

Он подчеркнул, что руководство страны уважает частное право на использование социальных сетей, но отметил, что меры декодирования необходимы для обнаружения террористической угрозы.

Ранее Минсвязи Индонезии потребовало от интернет-провайдеров заблокировать доступ к Telegram, поскольку в нем было обнаружено большое количество каналов, распространяющих пропаганду терроризма. При этом создатель мессенджера Павел Дуров заявил, что нежелательный контент, о котором говорили власти страны, был удален.