Успешный испытательный полет новейшего боевого ударного беспилотника-разведчика Caihong-5 провел Китай, аппарат в настоящее время готов к серийному выпуску.

Беспилотник совершил первый полет 14 июля, это произошло на аэродроме в провинции Хэбэй. Аппарат находится в воздухе 20 минут, миссия признана военными успешной. Дальность полета беспилотника – 10 тысяч километров, согласно характеристикам, он может нести на борту до 24 ракет.

Руководитель проекта Оу Чжунмин сообщил, он уже сообщил местными СМИ, что ряд стран проявили заинтересованность в покупке Caihong-5, отмечает «Газета.ру».

Первый полет прототипа Caihong-5 состоялся в августе 2015 года.