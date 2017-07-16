Премьер-министр России Дмитрий Медведев выразил соболезнования родным и близким актера Владимира Толоконникова, который умер в ночь на воскресенье в Москве.

«Он обладал уникальным актерским даром, который позволил ему сыграть десятки знаменитых ролей в театре и кино, завоевать искреннюю любовь миллионов людей», — говорится в телеграмме российского премьера.

Дмитрий Медведев отметил, что зрители любили Владимира Толоконникова «за удивительный талант перевоплощения, яркую самобытность и обаяние». Премьер подчеркнул, что фильмы с участием актера «вошли в «золотой фонд» отечественного кинематографа».

Ранее стало известно, что народного артиста СССР и Казахстана Толоконникова похоронят на Троекуровском кладбище в Москве. Точная дата похорон уточняется. Прощание с артистом для поклонников в Казахстане состоится утром 17 июля в Государственном академическом театре русской драмы имени Лермонтова в Алма-Ате, где он служил 45 лет.

Владимир Толоконников скончался 15 июля на 75-м году жизни в Москве от остановки сердца.