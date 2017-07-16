Главное управление МЧС Кабардино-Балкарии предупредило об опасности возникновения чрезвычайных ситуаций в степных районах республики из-за жары. По данным ведомства, в ближайшие четыре дня на этих территориях воздух прогреется до 38 градусов.

«По представленным Кабардино-Балкарским центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды данным, во второй половине дня 16, 17, 18 и 19 июля в степных районах республики ожидается сильная жара до 38 градусов», — говорится в сообщении.

В управлении предупреждают о рисках возникновения ЧС не выше муниципального характера. Возможны повреждения и гибель сельскохозяйственных угодий, увеличение количества ДТП из-за деформации асфальтового покрытия и возникновение природных пожаров.