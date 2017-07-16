Военный патруль задержал на центральной торговой улице бельгийского Антверпена мужчину, у которого в руках был топор. Местная пресса отмечает, что это произошло вечером в субботу, 15 июля.

Военных о передвижении человека с топором предупредили бдительные прохожие. Сопротивления он при задержании не оказал. Как задержанный указал в пояснении, он купил топор для фотосессии, в которой должен был сниматься в роли дровосека. По улице он шел, следуя к месту съемки, пишет «Газета.ру».

После объяснений мужчину отпустили.