По крайней мере, 16 человек погибли и 30 пострадали в дорожно-транспортном происшествии с участием автобуса на севере Индии. Авария произошла на междугородном шоссе в штате Джамму и Кашмир.

Как сообщает India Today, 19 пострадавших сейчас готовят к транспортировке на спасательном вертолете в другой город. Восемь человек отделались ссадинами и ушибами. Сообщается, что автобус вылетел в придорожную яму. В момент аварии в нем находились паломники.

Автобус с паломниками направлялся из Джамму в Пахалгам. На месте аварии сейчас работают экстренные службы штата.