10 километров по ночной Москве
В забеге приняли участие около 6 тыс. человек
Соревнование проводится перед главным стартом сезона — Московским марафоном, который состоится 24 сентября
Участники забега перед стартом
Ночной забег прошел в Москве уже в пятый раз
Принять участие в соревновании мог любой желающий в возрасте от 16 лет, будь то опытный спортсмен или любитель
Маршрут длиной 10 км прошел по Фрунзенской и Пречистенской набережным
В первом Ночном забеге участвовали чуть более 1,2 тыс. человек
Игорь Максимов, победитель соревнования, пересекает финишную черту
Победители и призеры получили памятные дипломы и призы от спонсоров забега