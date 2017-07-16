Взрыв прогремел в воскресенье в 12 км от сирийской Латакии, есть жертвы и пострадавшие. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на сирийское государственное телевидение.

Инцидент произошел в районе Рас-Шамры к северу от портового города. По данным СМИ, в результате взрыва погибли люди. Точное число жертв и погибших пока неизвестно.

Отмечается, что взрыв могли устроить террористы. Других подробностей произошедшего пока не сообщается.