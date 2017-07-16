Глава Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер обратился к Турции с призывом не отдаляться от Европы, об этом он написал в статье для германского издания Bild.

В публикации глава ЕК утверждает, что для ЕС « важно, чтобы его сосед оставался демократичным, стабильным и успешным с точки зрения экономики».. Юнкер выражает пожелание, чтобы Анкара сближалась с Брюсселем, а не отдалялась.

«Мне бы хотелось, чтобы Турция сближалась с Европой, а не отдалялась от нее», – отметил он.

После попытки госпереворота, Евросоюз протянул властям Турции руку помощи, пишет Юнкер. Политик обращает внимание, что спустя год «рука все еще протянута». В ответ он ожидает, чтобы Турция придерживалась европейских ценностей.