Предвыборный штаб Дональда Трампа с апреля по июнь 2017 года потратил около $678 тыс. на услуги юристов, сообщает газета Politico.

Отмечается, что увеличение расходов было связано с расследованием о якобы вмешательстве России в американские выборы.

Всего с начала президентской кампании Трамп израсходовал на юристов более $4,5 млн на юридические услуги. Отмечается, что из этих средств $50 тыс. были переведены юристу, который представляет интересы сына президента Дональда Трампа–младшего. Перевод был сделан за две недели до публикации статьи о его встрече летом 2016 года с российским юристом Натальей Весельницкой.