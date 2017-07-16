Главное следственное управление Следственного комитета России по Москве начал проверку после падения двухлетнего мальчика из окна квартиры на юге Москвы. Об этом сообщила старший помощник руководителя ведомства России Юлия Иванова.

Тело мальчика было обнаружено в воскресенье утром во дворе одного из жилых домов по улице Бирюлевская. Полученные ребенком травмы указывали на то, что он упал с большой высоты. По предварительной информации, малыш мог самостоятельно забраться на подоконник и выпасть из окна квартиры на восьмом этаже.

Сообщается, что в момент происшествия мальчик остался в комнате без присмотра взрослых. Все обстоятельства инцидента сейчас выясняются.