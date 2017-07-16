Президент США Дональд Трамп попросил премьера Великобритании Терезу Мэй обеспечить ему теплый прием во время его рабочего визита в страну. Об этом заявили дипломаты, близкие к ситуации.

«Я все еще хочу поехать, но без спешки. Так что, если вы сможете уладить этот вопрос, то это облегчило бы проблему. Когда я буду знать, что меня ждет там теплый прием, я приеду, не ранее», — обратился Трамп к Мэй. Его слова приводит Sun.

По информации источников, Трамп заявил, что не поедет в Британию, если не будет уверен, что в стране его поддерживают СМИ и население.

Ранее американский лидер принял приглашение королевы Елизаветы II посетить Великобританию. Однако позже сообщалось, что американский президент отложил планировавшийся на вторую половину 2017 года визит в Лондон на неопределенный срок.